Coronavirus, Borrelli: metà dei contagiati senza sintomi

Le persone ammalate sono in totale 821, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti. Allora, sui deceduti voglio precisare, come voi già sapete, che si tratta di persone che sono decedute, innanzitutto quelle che sono decedute oggi sono 3 ultra ottantenni e un ultra settantasettenne, non sono deceduti per il coronavirus o meglio non sappiamo ancora se sono deceduti in conseguenza del coronavirus. Questo è un lavoro che farà l'Istituto Superiore di Sanità e quando avrà i dati poi ci certificherà anche il numero dei deceduti in conseguenza del coronavirus. Il dato importante che ritengo di comunicare a fronte di questo numero di 821 persone che sono affette dal coronavirus è che la metà, 412, sono persone che sono asintomatiche o con sintomi lievissimi, talmente lievi che non hanno bisogno di ospedalizzazione e quindi sono in isolamento domiciliare fiduciario.