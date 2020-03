Coronavirus, Borrelli: senza restrizioni numeri peggiori

Qualora non fossero state adottate misure così drastiche, noi avremmo ben altri numeri e registreremmo le difficoltà delle nostre strutture sanitarie che sono in situazione critica in alcune regioni, in una situazione ben più drammatica. Su questa domanda, nello specifico, anche qui vorrei rimandare agli esperti, perché riguarda scenari epidemiologici che è bene che commentino gli esperti. Per quello che è dato conoscere a me, noi ci saremmo trovati in una situazione insostenibile. Voglio anche ricordare che nel resto del mondo, in quasi tutti i Paesi le misure che noi abbiamo adottato sono prese ad esempio e vengono imitate, vengono replicate nell'azione di contrasto al virus.