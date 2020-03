Coronavirus, Borrelli: "Settimana importante per diffusione"

Sicuramente questi sono… questa settimana è una settimana importante per vedere qual è l’evoluzione della diffusione del contagio nel nostro Paese. Come già detto, sempre, noi abbiamo una serie di approcci, di piani e a livello di pianificazione siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base degli scenari che dovessimo andare a incontrare. In senso di una maggiore severità o, ci auguriamo anche, nel senso di una minore severità. Quindi tutto dipende dall'evoluzione dei dati che noi andremo a costatare.