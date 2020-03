Coronavirus, Borrelli: "Superati 20mila malati"

Registriamo 369 nuovi guariti che portano il totale dei guariti a 2335. Ci sono anche 2853 nuovi casi di pazienti positivi, attualmente il totale dei positivi è 20603. Di questi 9268 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 1672 sono in terapia intensiva, sempre rimane ferma la percentuale del 10% delle pazienti in terapia intensiva. Purtroppo poi oggi abbiamo registrato un numero di deceduti di 368 nuovi deceduti.