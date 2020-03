Coronavirus, Brusaferro: "Rispetto misure o non si ferma"

Rispettare le regole è l'unico modo e siamo consapevoli che se non lo facciamo non è soltanto un problema nostro, è un problema dei nostri vicini, è un problema dei nostri anziani, è un problema dei nostri figli più fragili, è un problema della parte della società che più facilmente viene colpita da questa infezione e venendo colpita può avere effetti nefasti come purtroppo, dobbiamo censire oggi.