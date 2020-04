Coronavirus, Calvisi: impegno militari anche nella fase2

Continuerà l'opera di controllo del territorio per impedire il diffondersi del contagio e quindi il ruolo che su questo hanno svolto le nostre forze armate, con i Carabinieri e con i militari impegnati nel dispositivo Strade Sicure, sicuramente continuerà, in forme diverse, in forme meno restrittive rispetto a prima, ma comunque sicuramente non si potrà perdere il controllo della situazione. Penso che in prospettiva futura, è chiaro che dobbiamo avere un Paese che ha la struttura per potersi difendersi, per potersi difendere da possibili contagi da virus, come in questo caso, ma anche da possibili contagi chimici, chirurgici e radiologici.