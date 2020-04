Coronavirus, De Luca: "Movida? Vi siete bevuti cervello"

Avendo da 10 giorni questa situazione tutto sommato stabilizzata dei nuovi contagi, credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità e di apertura nei confronti di prime riprese di attività economiche. Non riprese piene, ma primi passi in avanti significativi nel rilancio dell'attività. Chiarisco che il rigore nei comportamenti dovremo mantenerlo. Il distanziamento sociale dovremo mantenerlo, sarà obbligatorio dopo il primo maggio indossare le mascherine. Voglio chiarire che non è che torniamo a come eravamo tre mesi fa. Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movida. La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono? Cioè riprendiamo la movida, ma c'è gente che si è bevuto il cervello e che non ha ancora capito fino in fondo che noi riprendiamo in un contesto di prudenza e di, come dire, tutela rispetto ai pericoli di ripresa di contagio.