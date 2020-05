Coronavirus, casco termoscanner all'aeroporto di Fiumicino

“Ho l'immagine termica qui, sul lato destro, quindi io ho, tra l'altro in tempo reale, la temperatura in pochissimi secondi. Posso avere sia una visione che chiude sul singolo, come, in realtà, c'è anche un'altra modalità che allarga la possibilità di vedere più persone contemporaneamente e monitorarle.” Si chiama “smart helmet” e Fiumicino è il primo aeroporto europeo ad averlo. Qui ce ne sono tre. Questa tecnologia è stata introdotta da una società italiana. “Sul lato sinistro della collega abbiamo una termo camera, quindi non è una telecamera, non facciamo filmati, non facciamo foto e non conserviamo dati sensibili dei passeggeri. L'informazione di temperatura che proviene dalla termo camera viene visualizzata dietro il visore su un piccolo schermo della realtà virtuale aumentata. La collega vede assolutamente le stesse informazioni che altri operatori vedono sul tablet nel caso del termo scanner fisso. In particolar modo, ha la possibilità di valutare la temperatura in tempo reale. Lo fa camminando nelle aree interne dei terminal, quindi potendo interagire con un numero più alto di persone e valutare in maniera ancora più efficiente e ancora più veloce se ci sono persone con uno stato alterato.” Sul tabellone ci sono 18 voli. Il 6 maggio di un anno fa erano 1000. 5000 passeggeri al giorno, invece di 100 mila, il 5% o, se volete, il meno 95%. Chi viaggia deve indossare mascherine e guanti, rispettare le distanze di sicurezza, avere con sé l'autocertificazione compilata. “Tiri giù la mascherina, per cortesia. Okay, grazie.” Questo è il percorso prima di imbarcarsi. Siamo in uno dei gate dell'aeroporto di Fiumicino. Ecco, bisogna sostare qui e qui davanti c'è un termo scanner che è in grado di rilevare la temperatura di tutti coloro che arrivano poco prima dell'imbarco. Qui tra poco partirà uno dei voli, un volo Alitalia per Malpensa. Ecco, ci sono i passeggeri. Alcuni passeggeri sono pronti. Tra gate e varchi sono 86 i termo scanner presenti a Fiumicino, quasi 6 volte quelli di gennaio all'inizio dell'emergenza. Quattro mesi fa erano 15.