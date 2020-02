Coronavirus, Cirio: sei casi accertati in Piemonte ad oggi

Attualmente i casi accertati nella nostra regione sono sei e quindi rispetto all'uno di ieri abbiamo avuto un incremento di cinque casi. Si tratta di tre casi nella provincia di Cuneo e tre casi, compreso quello di ieri, nella provincia di Torino. Stiamo facendo tutte le analisi, tutte le verifiche per isolare ed identificare quello che è il ceppo del contagio. A brevissimo ci sarà un'ordinanza a firma mia e del Ministro della Salute, che sarà omogenea con quella della Lombardia, quella del Veneto, quella del Friuli, quella dell'Emilia Romagna. Vi anticipo già per ragioni di comunicazione, dal momento che c'è evidente interesse da parte della comunità piemontese, si tratta di chiudere le scuole almeno per tutta la prossima settimana e quindi abbiamo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, università, formazione professionale. Sto parlando dell'attività didattica, quindi di tutte le scuole del nostro Piemonte.