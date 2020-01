Coronavirus, Conte: "Borrelli commissario straordinario"

Abbiamo appena avuto una riunione qui al comitato operativo della Protezione civile. Il Ministro Speranza ha proposto come Commissario delegato per questa emergenza la persona del dottor Borrelli, che, come sapete, è il Capo della Protezione civile. Abbiamo quindi approvato questa designazione. Abbiamo anche adesso il commissario delegato. Abbiamo fatto poi questa riunione per avere, come dire, il coinvolgimento di tutte le autorità, di tutte le componenti interessate. È stata una riunione operativa. Confermiamo: la situazione è sotto controllo, il Paese l'Italia e il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia più elevata in Europa, e quindi siamo assolutamente fiduciosi che la situazione proseguirà, e terremo sotto controllo i due casi che abbiamo già accertato.