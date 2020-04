Coronavirus, Conte: Non possiamo permetterci avventatezza

Guardi, non possiamo permetterci, abbiamo seguito sin qui un metodo, un programma molto chiaro, abbiamo preso delle decisioni con coraggio e anche responsabilità. Non possiamo permetterci, l'ho detto chiaramente e lo voglio ripetere, forse non sono stato abbastanza chiaro, non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e con improvvisazione ed è per questo che il lavoro degli esperti e dei tecnici è stato molto prezioso, perché ha costituito la base per elaborare un programma molto ragionato e articolato. Stiamo procedendo sulla base di questo programma e la ragione per cui molti cittadini saranno rimasti delusi, mi dispiace tanto, ma vi assicuro che abbiamo sempre, come obiettivo prioritario, tutelare la salute di tutti voi cittadini. Non possiamo, da una settimana all'altra, cambiare obiettivo, dismetterlo e accantonarlo.