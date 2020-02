Coronavirus, Conte: quarantena per chi ha avuto contatti

Abbiamo certificato questi tre nuovi casi di coronavirus nel lodigiano e il Ministro ha appena adottato - credo che sia stata resa pubblica - proprio pochi minuti fa una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento, la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sono venuti a contatto con le persone, con questi pazienti certificati positivi e ha predisposto, inoltre, quella che è la sorveglianza attiva, quindi un trattamento, diciamo, con contatto costante con i medici, ma con possibilità di una domiciliazione fiduciaria per tutti coloro che sono negli ultimi 14 giorni stati in aree a rischio. Continuiamo a mantenere altissima la linea della precauzione e continuiamo quindi seguire adesso questi casi e a continuare tutti gli accertamenti del caso, anche per ricostruire con attenzione quelli che sono stati i percorsi di questi tre pazienti nel lodigiano in modo ovviamente da poter intervenire tempestivamente.