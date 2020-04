Coronavirus, Contini: "Ruolo inquinamenti da approfondire"

Quello che possiamo, attualmente dire è che c’è… è possibile che ci sia un effetto, un cofattore da parte dell’inquinamento atmosferico, ma il ruolo, i numeri effettivi dovranno essere ancora molto approfonditi. Tra l'altro si è anche parlato della possibilità di trasporto in aria del virus, attraverso le goccioline respiratorie più piccole e quindi con dimensioni molto piccole che possano rimanere in sospensione per tempi più lunghi. Questa possibilità, questo trasporto è plausibile in certe condizioni, però anche lì dobbiamo valutarne la probabilità, allo stato attuale i dati indicano che concentrazioni di virus in area possano essere più elevate all'interno di specifici ambienti indoor di comunità. Faccio per dire: ospedali, ma anche centri commerciali, potrebbe succedere anche nei mezzi pubblici, e quindi sono gli ambienti indoor in cui bisogna concentrare anche ulteriori ricerche e ulteriori studi.