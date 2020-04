Coronavirus, controlli per le seconde case in Valsusa

Siamo Moliere all'imbocco dell'alta Val di Susa, qui, i controlli sono continui e capillari, perché la Statale 24 del Monginevro è un collegamento strategico per la Francia, che dista appena 8 chilometri e per i Comuni più turistici del comprensorio, da Cesana a Sestriere, da San Sicario a Claviere. Abbiamo un bacino d'utenza, nelle giornate – diciamo – di grande flusso, di oltre 40 mila persone, in virtù del fatto che abbiamo più di 22 mila unità immobiliari, tra seconde case e residenza. Al momento, di nuovi contagi, da diversi giorni, non ce ne sono, il che significa che l'onda lunga dell'affluenza del weekend dell'8 marzo, si è praticamente esaurita. Chiaramente, dobbiamo metterci in sicurezza rispetto ai rischi di eventuali nuovi contagi. Un rischio portato da chi arriva da fuori e qualcuno ancora ci prova a raggiungere la casa in montagna, con scuse più o meno fantasiose, anche se le multe salate scoraggiano. Si rischia una sanzione di 280 euro se a piedi, invece, 373 euro qualche centesimo se si è, comunque, con una vettura, una vettura privata. Cesana è il primo Comune che si incrocia dopo il posto di blocco, l'aria è frizzante, il clima è mite, il sole indubbiamente invita a godersi questi panorami che, però, in questi giorni possono ammirare esclusivamente i residenti. 10 chilometri di tornanti più su, anche Sestriere è deserta, in una situazione normale, le piste sarebbero colorate da migliaia di sciatori e invece è tutto fermo da 35 giorni. Noi, come società degli impianti, abbiamo registrato circa 5 milioni di euro di perdite che moltiplicate per 12, che sono quelle sulla ricaduta del sistema neve, parliamo di un 60 milioni di euro circa di mancato incasso del comprensorio della Via Lattea. Che estate sarà? Siamo molto preoccupati anche per l'estate, abbiamo già perso un buon quarto di stagione invernale e ci accingeremo a perdere gran parte della stagione estiva. Siamo molto preoccupati.