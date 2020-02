Coronavirus, D'Amato: marito coppia cinese negativo a test

L'uomo cinese che è stato assieme alla moglie il primo caso in Italia, oggi possiamo annunciare che si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute. Così come è negativo ed è in buone condizioni anche il giovane ricercatore che ricorderete, è venuto ospite dello Spallanzani da Cecchignola e che sarà dimesso in giornata odierna, per cui due buone notizie in un quadro serio, in un quadro in cui il sistema sanitario regionale è sotto pressione, ma la rete infettivologica sta reagendo positivamente-