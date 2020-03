Coronavirus, Di Maio su aiuti Cina: ricambiata solidarietà

L'Italia non è sola e ciò che conta nella vita è aiutarsi l'uno con l'altro, fare qualcosa per il prossimo, perché solo quando aiuti viene aiutato. Funziona così in tutto il mondo e l'esempio di oggi è una dimostrazione del fatto che l'Italia è sempre stata solidale e grazie a questo riceve solidarietà. Noi stiamo riscoprendo il senso di comunità in Italia, superando gli individualismi, gli egoismi, cercando l'altruismo. E anche se oggi non possiamo toccarci, vuol dire che impareremo di nuovo a sorriderci tra di noi. Non ci tocchiamo oggi, possiamo riabbracciarci domani e sconfiggere questo virus il prima possibile e superare questa emergenza.