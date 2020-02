Coronavirus, dichiarazione della Capobianchi

L'isolamento del virus è un passo essenziale per averlo e poterlo studiare, per poter perfezionare i metodi diagnostici e per poter studiare eventuali sostanze antivirali per capire la biologia del virus, i suoi meccanismi patogenetici. È un passo cruciale che ogni volta che c'è un nuovo virus, si scopre un nuovo virus, si apre un campo importante di ricerca che poi ha sicuramente applicazioni nel campo del trattamento, prevenzione e della salute umana.