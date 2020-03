Coronavirus, dimessi pazienti palermitano, tra loro 92enne

In questa fotografia, tra le righe di questo messaggio, c'è la gioia di un paziente del Covid Hospital di Partinico che, dopo una settimana, è riuscito a sconfiggere il coronavirus e adesso lascerà l'ospedale per trascorrere la quarantena in un hotel, ma non sarà l'unico, dimessa anche una donna di 92 anni ricoverata da 10 giorni e proveniente dalla Rsa di Villafrati, la residenza sanitaria del paesino in Provincia di Palermo dove si sono registrati 69 casi di positività al Covid-19 e che hanno costretto la Regione a dichiarare il Comune zona rossa, anche lei ce l' ha fatta. Dal coronavirus si guarisce a qualsiasi età se – dice il coordinatore del Covid Hospital, Enzo Provenzano - la diagnosi è veloce ed i comportamenti responsabili. Questa è una notizia abbastanza bella perché dimostra che questo mostro, di cui tanto si parla e che purtroppo si parla in termini sempre da mettere paura, è un mostro che si può sconfiggere tranquillamente, se pensate che questi degenti che stanno uscendo oggi hanno non più di 7-10 giorni di ricovero nella nostra struttura. Si tratta, appunto, di una signora novantaduenne, una persona simpaticissima, è stata maestra di un piccolo paesino per cui tutto il Paese continua a chiedere informazioni, questa signora uscirà brillantemente domani, appena li liberano, perché vanno in albergo questi utenti. Altre 4 persone sono persone che vanno dai 38 anni ai 56 anni, una coppia del palermitano, una persona di Bagheria e una di Sciacca. Questi pazienti sono clinicamente guariti. Il virus lo sconfiggiamo, bisogna però fare presto, individuare chi ha la patologia, curarlo subito e bene. Con grande spirito etico, non avendo paura di loro, avvicinandosi, accostandosi con le dovute precauzioni, ovviamente, che ci sono e che sono ormai presenti in tutti gli ospedali, sconfiggeremo il coronavirus. Il Covid Hospital di Partinico, il primo creato in Sicilia, dispone di oltre 100 posti letto, 50 dei quali di terapia intensiva e subintensiva. Al momento, in terapia subintensiva, c'è soltanto un paziente.