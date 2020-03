Coronavirus, Fabrizio Sala: cassa integrazione priorità

Quali sono le priorità, in questo momento, per la Regione? Abbiamo chiesto delle priorità fondamentali: la cassa in deroga e la cassa integrazione a 360 gradi, anche per chi ha solo un dipendente, e peso che la troveremo sicuramente nel decreto. Nel decreto troveremmo sicuramente l'aumento di circa un miliardo sul fondo sanitario e più di un miliardo per la Protezione Civile, misure che servono assolutamente. Poi, troveremo una misura anche sui lavoratori autonomi che, allo stato attuale, riteniamo insufficiente, perché si parla di cinquecento o seicento euro di ristoro sulle partite Iva e a nostro avviso, non è sufficiente. Un'altra misura che non vediamo ancora nelle bozze, ma che vorremmo fosse inserita, sono i poteri, stile Ponte Morandi, al Presidente della Regione o, comunque, al commissario per poter andare velocemente al ristoro delle imprese.