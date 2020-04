Coronavirus fase 2, Fontana: "Mantenere obbligo mascherine"

Io avrei chiuso di più all'inizio, non avrei allentato dopo una settimana di misure. Adesso io credo che, tenuto conto del fatto che ormai è assolutamente accertato che noi dovremo convivere finché non si individuerà un vaccino o una medicina contro il Coronavirus, dovremo conviverci, credo che forse si sarebbe potuto allentare un po' i limiti… i condizionamenti delle chiusure. Se noi dovessimo aspettare l’R0 allora non apriremo più per parecchio tempo. Vede, anche sulla base di alcune previsioni, saremo pronti alla fine di giugno, lei si rende conto che non è fattibile una cosa di questo genere. Si eliminerebbero una serie di comparti interi. Tenderei a ribadire l'obbligo. È chiaro che vorrei avere anche delle garanzie da parte della Protezione Civile, circa fornitura delle mascherine soprattutto per tutta la popolazione.