Coronavirus, Federcomtur su chiusura ristoranti e bar a 18

“Spero che dopo questo decreto del Presidente del Consiglio, che sicuramente è fatto a protezione della popolazione, però altrettanto spero a breve che dovranno dare delle risposte anche del post decreto a livello economico, perché è un danno per le aziende, per i dipendenti e per tutto il comparto”. “Le perdete sono notevoli. Tutti i tour operator hanno cancellato le prenotazioni, quindi i voli non arrivano più, per cui è giusto che forse è meglio soffrire un mese che soffrire molto di più, anche per tutelare la salute pubblica”. Ecco, quanti coperti avete fatto oggi? “Otto”. A fronte di? “Di solito a pranzo facevamo 70, 80, 150 durante il giorno”.