Coronavirus, Fipe: spazi all'esterno gratuiti per i locali

Che cosa le faccio preparare? Due Gamberoni al cognac. Ok allora Ale una margherita funky, una Monte San Biagio, una Monti Lepini. Trastevere, oltre ad essere uno dei quartieri più caratteristici della capitale è anche uno dei più frequentati. Bar, ristoranti e pub solo chiusi, ma in tante cucine si continua a lavorare. Avete avuto già delle disposizioni, come vi state organizzando in questo momento? Allora per il momento non abbiamo alcuna disposizione si pensa che questa sarà la nuova distanza fra un tavolo all'altro e questo, come capite bene, non ci permetterà, chiaramente di avere il numero di posti e di mantenere il numero di posti attuale. L'unica possibilità per chi resta è quella del delivery, infatti oggi iniziamo con l'apertura della pizzeria, è questa la nostra forma di resistenza, proprio perché lavoriamo con piccoli produttori del Lazio che devono essere sostenuti anche da attività come la nostra. Servirebbero naturalmente degli aiuti dello stato perché non tutte le realtà come le nostre, possono permettersi di fare delivery, dovendo rioccupare nuovamente tutto il personale. Abbiamo fatto delle iniziative nostre per la sicurezza alimentare dei clienti come questo prodotto, disinfetta, è a base alcolica, i prodotti prima di essere o cucinati o mangiati crudi. Non si ha ancora nessuna certezza sulla data di riapertura, di ristoranti, pub e bar ma oggi la priorità è mettere in sicurezza i locali. Ad oggi di indicazioni ufficiali non ce ne sono. E comunque bisogna fare attenzione a queste indicazioni non siano troppo stringenti, andando magari oltre il necessario, perché questo inciderebbe ulteriormente su una categoria che oggi è al collasso economico. Se, ad esempio, dovessimo applicare una distanza fra i tavoli di un metro, pensi che si ridurrebbe la redditività dei nostri locali del 30 40 %. Tra le ipotesi, appunto, la possibilità di utilizzare gli spazi esterni. Noi facciamo due proposte a costo zero per la finanza pubblica ci piacerebbe avere anche una risposta. La prima non comprendiamo come ma in tutta Europa sia possibile fare asporto in IUtalia no, la seconda un appello ai comuni Decaro, presidente dell'Anci, sembra averlo già raccolto di permettere questa estate degli spazi all'aperto più ampi, gratuitamente per i locali anche per permetterci di lavorare con i nostri clienti con un maggior livello di sicurezza. Se non ci saranno aiuti concreti da parte dello Stato, è oggettivo stiamo parlando di una perdita di fatturato di questo settore di 30 miliardi di euro. Stiamo parlando di cinquantamila pubblici esercizi bar, ristoranti, magari i ristoranti sotto casa che rischiano di non riapire perché sono un'enorme crisi finanziaria, rischiamo purtroppo di non poter dar lavoro a circa 300.000 persone.