Coronavirus, Fontana: Chiesto al premier uso dell'esercito

Ho già fatto una serie di richieste al Presidente del Consiglio. Una, per esempio quella legata all'uso dell'esercito per fare in modo che le misure, qualunque esse siano, vengano rigorosamente applicate, è stata accolta, è stata accolta però in una maniera per ora, sicuramente, limitativa, perché si parla di 114 militari su tutta la Lombardia, che vuole dire praticamente niente. Io penso che si debba aggiungere uno zero per iniziare a discutere seriamente del problema. Ma mi sembra che comunque sia positivo il fatto che questa prima richiesta sia stata presa in considerazione e sia stata accolta dal Governo. Limitazione all'attività fisica, limitazione di tutte le attività negli uffici e negli studi professionali, chiusura dei cantieri, limitazioni ulteriore nelle attività commerciali, valutazioni di quelle filiere e delle attività produttive che possano ritenersi assolutamente estranee e non essere minimamente coinvolte con le filiere essenziali per la nostra… per l’attività dalla nostra Regione e di tutto il Paese, ecco.