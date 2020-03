Coronavirus, Fontana: martedì risposta P.Civile su ospedale

Altro discorso, invece, è quello legato alla realizzazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano, sul quale per il momento non abbiamo ancora avuto delle risposte, nel senso che il commissario ha chiesto ulteriore tempo per capire se è nelle condizioni di rispondere alle nostre richieste, alle nostre esigenze o meno. Noi comunque stiamo andando avanti cercando anche autonomamente se riusciamo a recuperare degli ulteriori respiratori. Speriamo a breve di avere la possibilità, mettendo insieme magari quanto dovesse offrire la Protezione Civile, quanto dovessimo trovare noi sul mercato di andare decisamente avanti sul nuovo ospedale.