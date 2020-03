Coronavirus, Fontana: ospedale fiera simbolo segnale ripresa

Simbolicamente è il primo segnale di una ripresa alla quale dobbiamo guardare con speranza. Sono convinto che questo sarà il simbolo della battaglia vinta sul Coronavirus e sarà il simbolo della ripresa della nostra Regione, con una condizione, non abbiamo ancora vinto niente, per cui, mi raccomando, non lasciamo troppo entusiasmo, non diffondiamo troppo entusiasmo, la gente deve ancora rimanere a casa deve rispettare le regole. Solo così potremo vincere definitivamente la nostra battaglia.