Coronavirus, Fontana: "Penso stia iniziando discesa"

Sicuramente non sta crescendo la linea dei contagi, ma penso che stia per iniziare la discesa, si consolida e dopo qualche giorno inizia la discesa. Questo non deve far alzare assolutamente la guardia. Fare i sacrifici costa fatica, ma porta ad ottimi risultati. A Wuhan c'è la prova che i sacrifici che sono stati fatti colà hanno portato sicuramente all'ottimo risultato che il contagio si è completamente bloccato, quindi dobbiamo andare anche noi a ribadire, a insistere, a sottolineare la necessità di continuare, rispettando le regole che sono state date.