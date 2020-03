Coronavirus, Fontana: provvedimento governo va bene

Da quello che è stata detto dal Presidente Conte mi sembra che possa andare bene, perché mi sembra che la prima parte, va nella direzione del nostro, e la seconda parte nella chiusura degli ambiti produttivi è quello che noi auspicavamo. Per cui, ripeto, il testo non l'ho visto quindi magari poi leggendolo è completamente diverso, ma non credo. Per cui, sulla base delle dichiarazioni del Presidente, credo che possa andar bene.