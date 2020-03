Virus, Gabrielli: in arrivo nuovo modulo autocertificazione

Per evitare l'ennesima autocertificazione che è stata, in qualche modo, oggetto anche, come succede ormai ai tempi del web, di ironie. Noi non lo facciamo perché non sappiamo che cosa fare o non fare, lo facciamo perché, ovviamente, cambiano le disposizioni e dobbiamo aggiornarle. Questo nuovo modulo intercetterà moltissime delle questioni che a volte attengono alla specificità delle singole questioni. Noi saremo in ascolto, voi cittadini aiutateci ad essere sempre più corretti, sempre più attenti alle vostre esigenze.