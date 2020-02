Coronavirus, Gallera: "Le misure adottate sono valide"

Abbiamo fatto a oggi 4835 tamponi, di questi il 75% è risultato negativo, l’11 % è positivo e il 14% sono ancora, voglio dire, si stanno processando e quindi abbiamo sostanzialmente 531 positivi. Di questi abbiamo ricoverati 235 lombardi e i ricoverati in terapia intensiva erano 57, sono arrivati a 85, come da ultimi dati delle ultime rilevazioni fatte dai nostri intensivisti. Dalle prime evidenze, questo è il primo elemento importante, ogni paziente con coronavirus trasmette il virus ad altre due persone. Cosa abbiamo capito ancora? Se la diffusione si estende gli ospedali andranno in crisi tutti, non solo per i pazienti con coronavirus, ma per tutti i pazienti. Le misure che sono state adottate domenica con il DPCM del 25 febbraio, alla luce dei dati di oggi, sono assolutamente valide perché permettono di contenere la diffusione del virus ed evitare che l'incidenza dei territori più colpiti raggiunga tutta la regione.