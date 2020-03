Coronavirus, Gallera: Mai ostacolato ospedale campo Bergamo

Oggi, il Presidente ha chiuso il suo punto stampa parlando dell'ospedale da campo di Bergamo e annunciando il fatto che stavamo facendo gli ultimi approfondimenti. Su alcuni giornali era uscito che Regione Lombardia aveva bloccato questa iniziativa, Regione Lombardia non ha mai voluto bloccare questo tipo di iniziativa che ha sempre considerato un'enorme opportunità per alleggerire uno degli ospedali che sta soffrendo maggiormente. Stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti che possiamo per alleggerire la fatica degli operatori, quindi ridurre il numero di persone che sono lì ricoverate, ma soprattutto per consentire, spostando alcuni pazienti, di avere ancora una capacità di ricovero. Il tema è che siamo veramente arrivati al punto in cui in molti presidi, quasi non c'è più un letto disponibile