Coronavirus, Galli: una truffa kit per fare tampone da soli

Il tampone è il primo passo perché quanto è stato raccolto di un secreto nasale o faringeo dal tampone venga passato a un laboratorio, dove con una particolare metodica viene capito se c'è o non c'è il virus. Non esiste il test per cui uno mette il tampone nel naso, lo cacciano in una provetta, lo alza e vede se cambia colore, per capirci. Non è proprio così. Se fosse così sarebbe anche francamente una bella cosa, perché avremmo molta più facilità, ma non abbiamo niente di tutto questo. Se ti vogliono vendere il tampone con l'idea che tu possa fare il tampone e poi vederti il risultato, quella si chiama truffa.