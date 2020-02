Coronavirus, guariti i 3 contagiati allo Spallanzani di Roma

Tre guarigioni ed è questo un successo di cui dobbiamo essere orgogliosi tutti, come sistema Paese, come italiani e come Servizio Sanitario Nazionale. Come sta la coppia cinese? La coppia cinese sta bene, in particolar modo il maschio che ha terminato il suo percorso di riabilitazione, ma anche la signora sta molto bene e sta per iniziare la sua riabilitazione post terapia intensiva. Stanno anche di ottimo umore, praticamente, nel ringraziare anche i medici, hanno avuto dei momenti anche di socialità con i nostri operatori, perché loro sono veramente contenti e soddisfatti di come sono stati accolti e guariti all'interno di questa struttura ospedaliera. Lascerà l'ospedale anche Niccolò? Lascerà l'ospedale anche Niccolò, verranno anche i genitori, noi li accoglieremo e questo fatto che il giovane per noi è sempre il giovane, 17 anni, andrà a casa, è un altro nostro successo, che vogliamo festeggiare tutti quanti insieme.