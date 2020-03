Coronavirus, i kit rapidi utilizzati in Italia

La sfida è sui tempi e sull'affidabilità. Gli Stati Uniti sembrano aver centrato l'obiettivo con questo kit, definito rapido e sicuro, prodotto dalla Abbott per il solo mercato americano in grado di restituire il risultato del tampone in appena 5 minuti. Uno strumento piccolo e portatile, utilizzabile anche al di fuori degli ospedali. Unico al mondo e che adesso arriverà anche in Italia, assieme agli aiuti da 100 milioni di dollari promessi da Trump. Ma qualcosa si muove anche nel nostro Paese. Il Ministero della Salute autorizza, per ora, solo i test di biologia molecolare, quelli cioè effettuati con tampone rinofaringeo sicuri, certo, ma con tempistiche e processi lunghi. kit rapido. Si tratta di un test fatto col tampone La svolta è arrivata pochi giorni fa con la multinazionale italiana DiaSorin, che ha ricevuto il via libera dall'Autolity Europea e dalla Food and Drug Administration al suo kit rapido. Si tratta di un test fatto col tampone, ma capace di ottenere la risposta in un’ora, che viaggia su macchine di piccole dimensioni in grado di esaminare 8 campioni per volta. Un kit utilizzabile solo dalle strutture di triage. Ad aprile si stima che ne verranno prodotti 300 mila, di cui 100 mila per le regioni italiane. Il Ministero della Salute ha, invece, forti resistenze sui cosiddetti test sierologici, quelli che attraverso l'esame di una goccioline di sangue in 15 minuti individuano, attraverso la presenza degli anticorpi, chi ha avuto o chi ha in corso l’infezione magari con sintomi lievi. Si tratta di kit semplici e poco costosi, prodotti soprattutto in Cina e Stati Uniti, che però possono generare dei falsi negativi se utilizzati per esempio, su un paziente che all'inizio della malattia non ha ancora sviluppato gli anticorpi. Ma visti con favore da gran parte del mondo della ricerca italiana e anche dal Consiglio Superiore della Sanità, perché se è vero che dopo la fase di lock down, bisognerà pensare ad una graduale ripresa delle attività, questi test consentirebbero di individuare la platea degli immunizzati, i primi che potrebbero tornare…