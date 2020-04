Coronavirus, i numeri della Protezione civile

Per quanto riguarda il totale delle persone attualmente positive è di 80.572 con un incremento di 2.937 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.035 sono ricoverati in terapia intensiva. 28.403 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte, 48.134, il 60% del totale della popolazione, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo ancora, purtroppo, numero di deceduti di 727 persone. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 16.847 persone. Rispetto a ieri le persone guarite dimesse sono 1.118 in più. Per quanto riguarda la CROSS ad oggi sono stati trasferiti 103 paziente dalla Lombardia, 7 in più rispetto a ieri. E di questi sono 63 i pazienti con il coronavirus e 40 i pazienti senza coronavirus. 30 pazienti sono stati trasferiti in Germania. Voglio ancora ringraziare il Governo tedesco e la Germania per aver accolto l'invito a ricevere pazienti in terapia intensiva.