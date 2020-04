Coronavirus, i numeri della Protezione civile

Per quanto riguarda i dati: ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 105418 con un incremento di 1127 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture sanitarie per quanto riguarda gli ospedalizzati. Infatti i pazienti in terapia intensiva sono 3079, 107 in meno rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati con sintomi sono 27643, 368 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 74696, il 71% del totale dei pazienti positivi. Il numero dei deceduti purtroppo oggi è di 578 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 38092, 962 in più rispetto a ieri.