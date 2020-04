Coronavirus, i pareri dei napoletani

Fa bene perché stiamo facendo tutti noi dei sacrifici enormi. E quindi per colpa di qualcuno ci troveremo a iniziare tutto da capo e quindi non sarebbe il caso. Al nord hanno fatto un sacco di guai. Noi siamo fuori da questi guai. Probabilmente per nostro merito e i risultati sono buoni, quindi non vogliamo che… Dato che lì, a mio parere non si è organizzata molto bene la cosa, allora è bene che ognuno si pianga i suoi problemi. Io le dico: purtroppo De Luca sta facendo campagna elettorale. Siamo troppo isolati in questa maniera, cioè dobbiamo cercare comunque in qualche maniera di rimetterci in sesto come le altre regioni. Quindi si spera che non accada. Scandaloso quello che De Luca ha fatto da un mese a questa parte. Perché di De Luca, dobbiamo dire che è stato l'artefice dei tagli alla sanità. Fa bene, fa bene, fa bene per me fa bene. Anzi siamo d'accordissimo con tutto quello che sta facendo. Sì, sì, sì. In Campania non ci sono tanti contagi. Scendendo loro dal nord e venendo qua, ci portano il contagio.