Coronavirus, il bilancio della Protezione Civile

Il totale dei guariti è incrementato rispetto a ieri di 33 unità e quindi abbiamo in totale 83 guariti. Abbiamo anche registrato cinque decessi. Però voglio sempre precisare, quindi col totale di decessi siamo a 34, voglio sempre precisare che la dipendenza della morte dal virus coronavirus ancora non è stata accertata per nessuno dei 34 casi. Perché, come sapete, vengono fatte delle verifiche poi, da parte dell'istituto superiore di sanità. Il totale delle persone che attualmente sono contagiate da coronavirus è 1577. Di queste 798 pari al 51% del totale, sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno sintomi. Sono asintomatici o hanno sintomi assolutamente lievi o lievissimi, da non richiedere esigenze di cure ospedaliere. 639 sono ricoverati con sintomi, quindi il 41% del totale, e 140 persone di cui 106 sono ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. Per un totale di 140 pari al 9% della popolazione.