Coronavirus, il fisico Tersenghi a Sky tg24

In questo momento lo scenario più probabile è che le misure restrittive dell' 11 Marzo, hanno prodotto un R0 molto vicino ad uno, come stava dicendo la sua collega. Questo è buono nel senso che non abbiamo la crescita esponenziale, che avevamo all'inizio, che è quella che ha portato in crisi il sistema sanitario. Tuttavia non è ancora sufficiente, perché per vincere questa battaglia, dobbiamo riuscire a scendere sotto R uguale a uno, dobbiamo andare ad R minori di uno. In molte regioni, questa cosa ancora non si nota. La mia speranza è che le misure del lockdown versione 2.0, quelle del 23 Marzo in cui abbiamo interrotto molte più attività produttive, riesca finalmente a far scendere questo numero R con zero sotto uno e questa cosa quando la capiremo? La capiremo diciamo in settimana, ci serve ancora una settimana, per capirlo. Perché i decessi sono, come dire, un'immagine ritardata dei contagi, arrivano generalmente i migliori modelli scientifici, ci dicono, tra il 20 e 24 giorni successivamente al contagio.