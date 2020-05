Coronavirus, la voce dei runner a Napoli

Speriamo che finisce tutto al più presto e ritorniamo tutto il mondo alla normalità. Diciamo che de Luca in cui non è che sono sarò molto simpatizzante per lui, però, in queste occasioni è stato molto determinante. Siamo contentissimi speriamo che si continui così che non si comincia un'altra volta perchè per la zona possiamo correre, però allontanarci da casa non possiamo correre. Siamo stati un mese chiusi adesso un pochino di attività ci vuole. Secondo me si sono un pò troppo affidati al buon senso dei cittadini senza però predisporre un piano che regolamentasse i controlli sui piani di lavoro e sugli spostamenti. E' una sensazione che non si può descrivere noi che comunque la mattina questo facevamo quindi lo posso raccontare con brividi.