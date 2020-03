Coronavirus, l'aggiornamento dallo Spallanzani

I pazienti covid-19 positivi sono in totale 220. Di questi 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 92. Il poliziotto, appartenente al Commissariato di Spinaceto e da noi ricoverato, in giornata odierna ha lasciato la terapia intensiva ed è ospitato il reparto di degenza. Mi sembrano due le notizie più importanti. Cioè abbiamo un decremento del numero sei ricoveri, 220 rispetto a 223 di ieri, e il nostro amico poliziotto che versava in condizioni molto critiche, viene instubato ed oggi in gestione in degenza ordinaria.