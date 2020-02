Coronavirus, l'appello del sindaco Sala ai milanesi

Buongiorno a tutti. Il Governo e soprattutto la Regione Lombardia, che ha deleghe in materia di salute, hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del coronavirus. Vorrei dire una cosa molto chiara e semplice all'inizio e cioè: queste regole non si discutono, si applicano. Cosa farà il Comune di Milano? Cercherà di far funzionare i servizi al meglio. Al momento, pulizia, trasporti, sicurezza stanno funzionando, i nostri uffici sono aperti. Siamo qua per fare il nostro lavoro fino alla fine. Permettetemi di chiudere con un piccolo consiglio, qualcosa anche di personale. Riflettiamo sul fatto che piuttosto che pensare di correre nei supermercati ad accaparrarsi alimenti, forse spendiamo del tempo per prenderci cura di quelli più gracili, i nostri anziani in particolare, che sono soggetti a rischio. Questo è quello che fa una società sensibile e matura.