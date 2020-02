Coronavirus, le voci dei milanesi

Lei non ha la mascherina perché non ha paura o perché non l'ha trovata? “Non ho paura”. Ritiene che le misure prese siano eccessive? “No, vanno sempre bene, però comunque non ritengo necessario girare con la mascherina per il momento”. “Non ne avevano più”. Quindi l'avreste messa? “Sì, certo, come no”. “Secondo me sono misure eccessive, nel senso che anche ascoltando quello che ha detto gente più professionista, ha detto che comunque la mascherina se non è di un determinato tipo va solo ad aggravare la situazione”. E' preoccupata? “Abbastanza. Ero già preoccupata un mese fa io, quindi sono ancora più preoccupata adesso. Credo che la mascherina non risolva”. “Sono preoccupata perché la situazione non è molto chiara, tutto lì”. Lei invece perché non la indossa? “Sono meno preoccupato di lei”.