Coronavirus, l'emergenza a Fermo

Siamo messi non benissimo. Cerchiamo di ottimizzare i presidi, quindi dividiamo le zona in cui utilizziamo maschere FP3 dalle zone in cui utilizziamo maschere FP2 e cerchiamo di ottimizzare tutto quello che è dispositivo riutilizzabile come i caschi, gli occhiali. E abbiamo anche la fortuna di avere moltissimi donatori nella nostra zona, e anche fabbriche locali, almeno nella mia zona, che si sono riconvertite, Quindi, alla produzione di materiale sanitario come appunto, i DPI, come calzari e mascherine. Tutto, ovviamente, deve essere validato dall’Istituto Superiore di Sanità, quindi non è così semplice poi averlo, ma c'è stata una mobilitazione generale nella nostra Regione per andare a incontrare le necessità crescenti dei nostri reparti.