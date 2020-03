Coronavirus, Locatelli (Css): incertezza su stop scuole

Il documento che il comitato tecnico-scientifico ha fornito faceva riferimento a elementi di incertezza esistenti, perché - mi ripeto - non esistono dati solidi a riguardo su quanto potrà andare a impattare la sospensione delle attività didattiche frontali in termini di contenimento, e su quella che potrebbe essere la durata necessaria per ottenere una buona efficacia di contenimento dell'infezione virale.