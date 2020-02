Coronavirus Lombardia, Borrelli: "Ok supporto per emergenza"

Noi daremo tutto il supporto anche con le nostre organizzazioni di volontariato alle attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Intanto abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per 150 - 180 persone. Totale, complessivamente. Abbiamo anche fatto un censimento di altre strutture e di strutture alberghiere, perché sono giorni che io nel comitato operativo per chi partecipa a quel tavolo sa che ho richiesto alle strutture operative e ai colleghi della regione di avere l'elenco di tutte le strutture che possono servire. Non vi mancherà, come dire, di capire che quando noi abbiamo bisogno di strutture, come nei casi dei terremoti, noi le prendiamo e le troviamo, e quindi non abbiamo nessuna difficoltà a individuare le strutture di cui avessimo bisogno.