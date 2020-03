Coronavirus Lombardia, Sala: Abbiamo bisogno di medici

E' il primo passo di un ponte umanitario tra noi e la Cina, sono 7 medici, 3 infermieri, insieme all'ambasciatore, che riceveremo a Malpensa e i sanitari andranno subito a Cremona, quindi è l'inizio perché arriveranno fino a 300, tra medici e infermieri, a darci supporto. La Cina ha passato questa emergenza e ha fornito professionalità umana, anche per far fronte a questa emergenza. Ricordo che noi abbiamo necessità di medici, infermieri e apparecchiature, quindi questo è un momento importante per lanciare un appello: tutti quelli che si trovano in questa condizione possono aiutarci, in Lombardia, in Italia e nel mondo.