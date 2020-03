Coronavirus Lombardia, Sala: maggior parte casi asintomatici

Ricordiamo che stiamo evidenziando un tasso che sta scendendo. Cosa vuol dire un tasso che sta scendendo? Non vuol dire che gli infetti stanno diminuendo, gli infetti continuano ad aumentare, non in percentuale, così grande, come i primi giorni. Seconda questione: la maggior parte della gente è asintomatica, non ha sintomi, magari solo una lineetta di febbre. La maggior parte delle persone guarisce, la stragrande maggioranza, ma attenzione, infetta, infetta i più deboli, infetta casualmente chi poi, dopo, rischia di avere complicazioni. E con un sistema sanitario che, in questo momento, è in difficoltà, diventa difficile poterli curare.