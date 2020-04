Coronavirus Messina, centenaria batte il virus, torna a casa

A casa la stiamo mandando. A casa? Vuole salutare tutti? Un saluto a tutti. A 100 anni tondi tondi ha sconfitto il coronavirus e adesso lascia l’Ospedale dove da ricoverata ha virtualmente spento 100 candeline. Concetta Lenzi per tutti quelli del reparto Covid del Policlinico Martino di Messina, nonna Concetta ce l'ha fatta. Ha sconfitto la malattia e adesso, dopo la sua lotta, torna a casa all'affetto dei suoi cari. La donna era stata ricoverata il 22 Marzo scorso in gravi condizioni. Proveniva da un RSA, i medici hanno fatto di tutto per salvarla e per fortuna ci sono riusciti. Nonna Concetta il 28 marzo ha compiuto 100 anni, e, quasi un mese dopo, lascia il reparto, i medici e gli infermieri che l' hanno curata. Dal Corid 19, spiega Giuseppe Nunnari, il direttore del reparto di malattie infettive, si può guarire anche a 100 anni. Quando è derivato e abbiamo saputo che aveva 99 anni, per noi, diciamo è stata una sfida, una sfida che abbiamo vinto. Abbiamo vinto una battaglia, ma sicuramente non abbiamo vinto la guerra. Oggi è una giornata bellissima, perché ùla signora sta andando a casa guarita e abbiamo visto pure che è in condizioni buone; anche spiritosa, ha fatto qualche battuta, è cosciente, si rende conto di dove si trova, dice di non voler andare in un altro ospedale, ma a casa, quindi significa che sono momenti per tutti i malati che sono in quarantena, che sono chiusi negli ospedali, momenti brutti, quindi il torna la casa è una cosa molto molto molto bella. Nonna Concetta adesso è diventata uno dei simboli della lotta al Covid-19. Tantissimi anziani come lei ce l'hanno fatta. “Il suo unico desiderio -raccontano i sanitari del Policlinico Martino - era quello di tornare a casa. Siamo felici di averlo realizzato.”