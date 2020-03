Coronavirus Napoli, Loreto Mare: pronti a emergenza covi 19

“10 posti di terapia intensiva. Tra qualche giorno 20 posti di subintensiva immediatamente riconvertibili in terapia intensiva e 40 posti di degenza ad alta intensità di cura, tutto dedicato alla lotta contro il Covid-19.” “Che scenario vi aspettate? Risulta un aumento del numero di casi e purtroppo anche ...” “Speriamo in uno scenario minore di quello che ci aspettiamo, ma abbiamo una lezione, quella delle regioni del nord e, quindi, dobbiamo assolutamente programmare e non farci trovare impreparati al peggior scenario, quindi posti di terapia intensiva pronti per poter accogliere i pazienti che hanno complicazioni dal Covid-19. In Campania ci sono circa 360 posti di terapia intensiva. Sono in corso, così come l'intervento del Loreto Mare, circa altri 160 posti, ma nello scenario peggiore non basteranno, quindi è di ieri il lancio della manifestazione di interesse che scade stasera per poter realizzare almeno altri 100 posti di terapia intensiva su Caserta, su Salerno e su Napoli per poter affrontare lo scenario peggiore e avere posti di terapia intensiva pronti ad accogliere i pazienti.”