Coronavirus nel Lazio, Sky TG24 nella Rsa di Santa Marinella

L'attività delle equipe mediche USCA è cominciata, la battaglia al covid 19 si sposta sul territorio, in questi giorni vengono fatti tamponi in tutte le Rsa del Lazio. Qui siamo a Santa Marinella, sul litorale vicino a Civitavecchia, in questa residenza sanitaria per malati cronici, fortunatamente, fino ad oggi non è stato riscontrato alcun caso di coronavirus. Qui la situazione è tranquilla, lavoriamo in prevenzione per minimizzare i rischi. Ci dà maggiore sicurezza che in questa che in questa struttura non ci sia nessun positivo, è un fatto di prevenzione. L'equipe USCA oggi è composta da 8 medici, ma la composizione varia, normalmente sono un medico e un infermiere. Prima di entrare nella struttura indossano la tuta protettiva, guanti, mascherina e un'ulteriore protezione per gli occhi. Abbiamo 400 volontari medici, 300 volontari infermieri e ci muoviamo su chiamata delle Asl. Oggi vengono sottoposte a tampone 100 degenti più il personale, 60 persone, L'ASL e l'M4 ha deciso, in maniera positiva, di fare il tampone a tutti i dipendenti per scupolo, così, in via preventiva perchè non abbiamo avuto fino ad adesso nessun caso che possa essere riportato al coronavirus. nella stessa giornata anche la protezione civile ha voluto fare i tamponi a tutti i degenti Noi stiamo lavorando per evitare che persone, anche soltanto sospette di Covid, possano non essere isolate in tempo per evitare di contagiare gli altri. Il controllo dura circa 3 ore, fatto i tamponi vengono mandati al laboratorio per analisi, l'esito sarà disponibile in 2 o 3 giorni. Quando usciamo da qui noi facciamo la svestizione fuori dal camper, ci vestiamo dentro oppure anche fuori dal camper, ci svestiamo fuori dal camper, il camper è sempre pulito come punto di appoggio, abbiamo tutto dentro, noi a bordo. I medici USCA in queste settimane fanno controlli su persone risultate positive al nuovo coronavirus che stanno facendo isolamento domiciliare. Poi abbiamo Campagnano, poi in settimana circa un migliaio di tamponi e prelievi sierologici.